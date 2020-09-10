Ефремову вынесли приговор / фото УНИАН
Известный актер Михаил Ефремов в интервью МК рассказал, что адвокат Эльман Пашаев подставил его.
"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое", — заявил он.
Сейчас актер составляет расширенную апелляционную жалобу. Также он отметил, что отказался от услуг Пашаева. Вопреки этому он все же навестил его в СИЗО.
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