Реакция на приговор Ефремову / ua.depositphotos.com
Сегодня, 8 сентября, суд огласил приговор скандальному актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП.
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Сам Ефремов, услышав приговор, даже не изменился в лице. А вот его фанаты начали плакать и громко кричать.
У супруги актера произошла истерика в суде. Когда его вывели из зала заседаний она закричала: "Мишка, молись, Мишка". Женщина еле вышла из здания суда.
Стоит отметить, что многие считают, что артиста жалеть не нужно. Ведь он совершил преступление и должен понести за это наказание. Также пользователи социальных сетей пишут, что всему виной алкоголь и Ефремову нужно было меньше пить.
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