Мэттью Перри на 22 года старше своей девушки.

Известный актер Мэттью Перри опубликовал в Instagram снимок своей 29-летней девушки.

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Он выпустил коллекцию одежды своего персонажа из сериала "Друзья" и предложил своей возлюбленной поучаствовать в фотосессии. Стоит отметить, что девушка является литературным менеджером Молли Гурвиц.

Пара вместе уже два года. А совсем недавно Перри сделал предложение своей возлюбленной, после чего и показал ее общественности.

"Я принял решение обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете", - сказал тогда Перри.

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Автор: Диана Могилевич