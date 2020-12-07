Известный актер Мэттью Перри опубликовал в Instagram снимок своей 29-летней девушки.
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Он выпустил коллекцию одежды своего персонажа из сериала "Друзья" и предложил своей возлюбленной поучаствовать в фотосессии. Стоит отметить, что девушка является литературным менеджером Молли Гурвиц.
Пара вместе уже два года. А совсем недавно Перри сделал предложение своей возлюбленной, после чего и показал ее общественности.
"Я принял решение обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете", - сказал тогда Перри.
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