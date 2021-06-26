Однако, сроки явки Мэнсона по месту жительства в Лос-Анджелесе не уточняются.

Певец Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) добровольно явится в отделение полиции после обвинений в нападении на видеооператора на концерте в 2019 году.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на органы правопорядка. По словам представителя полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния), это произойдет на основании договоренности между адвокатом музыканта и должностными лицами штата Нью-Гэмпшир. Сроки явки Мэнсона по месту жительства в Лос-Анджелесе не уточняются.

Читайте такжеАктриса из "Игры престолов" обвинила Мэнсона в издевательствах и насилииАдвокат певца в комментарии телеканалу подчеркнул, что предполагаемое нападение не было сопряжено с действиями сексуального характера. По его словам, Мэнсону может грозить лишение свободы сроком не менее одного года и штраф в размере $2 тыс.

В мае этого года власти города Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) выдали ордер на арест Мэнсона в связи с тем, что он якобы вел себя оскорбительно по отношению к видеооператору на концерте в 2019 году. В феврале этого года правоохранительные органы Лос-Анджелеса сообщили, что проводят расследование в связи с обвинениями в отношении Мэнсона в бытовом насилии, передает ТАСС.

Обвинения Мэрилина Мэнсона в насилии: что известно

Началось все с того, как актриса Эван Рейчел Вуд обвинила своего бывшего возлюбленного в издевательствах и сексуальном насилии.

После публикации Вуд с обвинениями в адрес музыканта выступили еще четыре женщины - Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла.

Сам Мэнсон назвал заявления своих бывших партнерш искажением реальности.

Также актриса из "Игры престолов" Эсме Бьянко обвинила Мэнсона в издевательствах и насилии.

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Автор: Иван Бойко