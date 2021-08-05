Меган Маркл анонсировала благотворительную инициативу "40x40".

Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения второго ребенка.

Супруга принца Гарри, которая вчера отпраздновала 40-летие, записала ролик, в котором анонсировала благотворительную инициативу "40x40". Запись появилась в Instagram.

В ролике Меган Маркл появилась в светлом платье и кардигане, а также туфлях-лодочка. Ее наряд дополняла подвеска на шее. В кадре герцогиня сидела за столом в рабочем кабинете.

Также на записи на мгновение появился принц Гарри, жонглировавший мячиками за окном.

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Автор: Денис Прядко