Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию

Сейчас стало известно, что звездная пара планирует вернуться в Великобританию.

Перед глобальной пандемией коронавируса принц Гарри и его супруга Меган Маркл отреклись от престола и решили покинуть в Великобританию. Сперва они перебрались в Канаду, а затем обосновались в солнечной Калифорнии. Пара хотела начать самостоятельную жизнь и получать прибыль от публичных выступлений.

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Но планы Гарри и Меган нарушил коронавирус, из-за которого все мероприятия отменили. Более того, супруга принца не смогла найти хоть какую-то подработку в кино из-за приостановки съемок. Ранее отец Гарри принц Чарльз признавал, что ему приходиться содержать своего сына и его супругу, поскольку они испытывают финансовые проблемы после переезда, передает medikforum.

Сейчас стало известно, что звездная пара планирует вернуться в Великобританию. Они планируют около двух месяцев пожить в своем поместье в Лондоне пока не решат финансовые трудности.

Как сообщал УНИАН.Lite, принц Уильям очень обеспокоен безопасностью своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл. После переезда в США герцоги Сассекские оказались под пристальным вниманием назойливых поклонников и фанатов. Братья каждый день созваниваются и долгое время общаются по телефону. Уильям очень просит Гарри подумать о безопасности своей семьи и вернуться домой, на родину.

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