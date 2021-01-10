Таким образом звездные супруги решили ограничить себя от негатива.

Супруги принц Гарри и Меган Маркл решили окончательно распрощаться с социальными сетями.

Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри летом 2021 года посетят Великобританию: королевский эксперт назвал причину визитаТак, герцоги Сассекские, которые еще в марте 2020 года отказались от своей страницы Instagram, пока больше не будут использовать такие платформы, как Twitter или Facebook.

Как пишет ТСН со ссылкой на The Time, пара отвергает социальные сети как часть своей новой "прогрессивной роли" в Америке.

Инсайдер, близкий к паре, сказал, что они "не планируют" использовать социальные сети для своего нового фонда Archewell Foundation и очень маловероятно, что вернутся в соцсети лично.

Отмечается, что пара решила ограничить себя от негатива, который они периодически получают в комментариях.

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Автор: УНИАН