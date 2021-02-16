Герцоги не обязаны оповещать о подобных действиях королевскую семью, поскольку они больше не занимаются работой под ее покровительством.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены дать большое интервью и впервые поговорить о переезде из Великобритании, новой жизни в США, своей семье, благотворительной деятельности и отношениях с общественностью.

Читайте такжеМеган Маркл не поедет с принцем Гарри на юбилей королевы Елизаветы II - СМИОднако, как оказалось, после этого их могут лишить всех оставшихся королевских привилегий.

Речь идет об интервью с Опрой Уинфри, которая дружит с герцогами и живет неподалеку от них. Публикация беседы Опры с Меган и Гарри запланирована на 7 марта. Новости об этом дошли до Британии, и в Букингемском дворце инициативе герцогов не очень обрадовались, передает popcornnews.

По словам источника из королевской семьи, после интервью с Опрой королева Елизавета II может попросить внука и его супругу отказаться от сотрудничества с благотворительными организациями, которым они покровительствуют, а Гарри и вовсе могут лишить всех воинских званий, которыми, как известно, он очень дорожит.

Неизвестно, сообщили Меган и Гарри королеве о своем решении дать интервью сами или во дворце узнали об этом из других источников. По словам информатора, в любом случае герцоги не обязаны оповещать о подобных действиях королевскую семью, поскольку они больше не занимаются работой под ее покровительством.

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Автор: УНИАН