Внимание поклонников Маркл привлек ее наряд - она снова начала надевать мешковатую одежду, которую предпочитала во время первой беременности.

Несколько дней назад принца Гарри и его супругу Меган Маркл, которые в последнее время редко появляются на пулике, папарацци заметили возле частной клиники в Беверли-Хиллз.

Читайте такжеМеган Маркл призналась, что у нее был выкидышЭто спровоцировало новую волну слухов о том, что супруга принца снова беременна. Внимание поклонников Маркл привлек ее наряд - она снова начала надевать мешковатую одежду, которую предпочитала во время первой беременности, передает 7days.

Примечательно, что слухи о беременности Меган Маркл этой осенью появлялись уже не раз. На этом фоне супруга принца решила поделится откровенным признанием о том, что летом этого года она перенесла выкидыш.

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Автор: УНИАН