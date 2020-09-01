Певица показала новое фото.

Известная певица Майли Сайрус опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в откровенном наряде.

Девушка предстала в черных стрингах и полупрозрачном кроп-топе. Сквозь топик просвечиваются соски певицы. А дополнили образ модные украшения - массивные цепи, браслеты и кольца.

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Автор: Диана Могилевич