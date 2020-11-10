Певица сделала откровенную фотосессию.

Известная певица Майли Сайрус снялась полностью голой. Такой снимок опубликовал в Instagram фотограф Виджат Мохиндра.

Читайте такжеПопулярная модель с пышными бедрами показала фигуру

27-летняя звезда позировала абсолютно голой в желтом гробу. Грудь она прикрыла руками, а низ прикрыла цветами. Такой снимок в очередной раз доказывает то, что Майли любит эпатировать публику.

"Вау", "Королева", "Идеальное фото", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич