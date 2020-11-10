Певица показала фото / instagram.com/mileycyrus
Известная певица Майли Сайрус снялась полностью голой. Такой снимок опубликовал в Instagram фотограф Виджат Мохиндра.
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27-летняя звезда позировала абсолютно голой в желтом гробу. Грудь она прикрыла руками, а низ прикрыла цветами. Такой снимок в очередной раз доказывает то, что Майли любит эпатировать публику.
"Вау", "Королева", "Идеальное фото", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/vijatm
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