По словам Псюка, женщине важно общаться с людьми.

Лидер группы Kalush Orchestra, одержавший победу на Евровидении-2022, Олег Псюк рассказал, чем сейчас занимается его мать Стефания. Женщина живет в родном Калуше и продолжает работать. Она - продавщица.

Псюк рассказал, что его матери нравится внимание. Фанаты Kalush Orchestra любят женщину, они часто просят ее о фото. Мать музыканта это забавляет, она радуется вниманию.

"До сих пор фоткаются. Она продавщица в обычном магазине. Даже не в супермаркете, а в ларьке, до сих пор", - сообщил Псюк в интервью для ЖВЛ.

Видео дня

Он признает, что его мать часто спрашивают, почему она все еще работает и не ушла на пенсию. По словам Псюка, женщина продолжает ходить на работу не из-за денег. Так она общается с людьми.

Музыкант уверяет, его матери просто нужно иметь "социальную занятость". А работа продавщицей дает ей возможность заниматься любимым делом и не терять связь с обществом.

"Хотя там суть не в деньгах, просто ей надо чем-то заняться. Она пенсионерка, так она общается с людьми. В таком возрасте людям важно иметь какую-то социальную занятость", - отметил фронтмен Kalush Orchestra.

Напомним, ранее фронтмен Kalush Orchestra прокомментировал свою звездную болезнь. Псюк и другие музыканты якобы игнорируют фанатов и не хотят общаться с поклонниками после концертов.

Вас также могут заинтересовать новости: