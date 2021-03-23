"Вес набрала видно", - написали фанаты.

16-летняя дочь Оли Поляковой, Маша опубликовала в Instagram фотографию в купальнике.

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Девушка предстала в черном раздельном бикини, а на плечи накинула белую рубашку. Дополнила она такой образ солнцезащитными очками.

"Пора взять себя в руки", "Фотошоп, видно, не твое", "Как много внимания к этой девочке, которая ничем по сути еще не прославилась", "Неужели имея столько возможностей нельзя ходить в спортзал? Подтянуть тело, убрать целлюлит", - пишут поклонники под фото.

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Автор: Диана Могилевич