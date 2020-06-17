"У вас не дистрофия?": ведущую Машу Ефросинину раскритиковали за новое фото

Ведущую обвинили в том, что она мало ест.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в модном "луке".

Маша надела модные штаны розового цвета и сиреневую блузку, которые вместе создают модный и неповторимый образ. На ногах у телеведущей босоножки на каблуке с квадратным носком, которые также являются трендом этого лета. А вот завершила Ефросинина образ модной плетеной сумкой коричневого цвета.

"Сегодня в сториз показываю весь свой день... Что вам точно понравится - там много еды, и... того, что вы ожидали меньше всего", - подписала фото Маша.

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При этом подписчики не пришли в восторг от такого фото. Они отметили, что Маша мало есть и, скорее всего, у нее дистрофия.

"У вас не дистрофия, нет?", "Машенька не надо больше худеть. В моде снова аппетитные попы", "Какая вы худая", - написали подписчики.

Но нашлись и те, кого восхитил образ Ефросининой, ведь она является иконой стиля. А кто-то даже сравнил телеведущую с Софи Лорен.

"Маша, какая же вы красивая и стильная. Восхищение!", "Очень красивое сочетание цветов. Брюки просто супер", "Вау", - добавили фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Маша Ефросинина показала нежные фото с мужем.

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