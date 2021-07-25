Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
Популярная певица MARUV, которая недавно записала трек с российским артистом Филиппом Киркоровым и стала ведущей на одном из телеканалов РФ, вновь показала в Instagram откровенное видео.
В кадре девушка предстала в латексном БДСМ-костюме, который едва прикрывал ее интимные части тела. Также она нанесла яркий макияж и надела красный парик-каре. В таком образе звезда покрутилась перед камерой.
"Неиссякаемая фантазия! Харизма зашкаливает", "Каждый образ все круче, эффектнее", "Самая крутая", "Феерично", "Красотка", "Демонизм", "Секси", - пишут пользователи сети под видео.
Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
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