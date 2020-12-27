Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новый снимок, который вызвал резонанс на ее страничке.
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Звезда предстала в синем боди, наверх которого надела портупею. Также она дополнила такой образ высокими латексными перчатками, чулками и подтяжками. Кроме того, певица надела черные солнцезащитные очки.
"Огонь", "Обворожительная милашка в сексуальном наряде", "Вас всегда приятно видеть и слушать", - написали фанаты.
Певица восхитила сеть / instagram.com/maruvofficial
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