Украинская певица Мария Яремчук крайне редко что-то публикует в своих соцсетях. Однако сейчас она поделилась с поклонниками новыми снимками.
В кадре Мария предстала в черных колготках и мини-платье с интересными рукавами. Дополнила она образ классическими лодочками в тон наряда.
Волосы она решила собрать в пучок, а на лицо нанесла яркий макияж с длинными стрелками. Таким образом ее взгляд стал еще более выразительным.
На новых кадрах сложно узнать певицу, ведь этот образ отличается от того, в котором она выступала во втором полуфинале Евровидения-2023.
Что пишут пользователи сети
- "Ты такая красивая"
- "Подумал, что Моника Беллуччи"
- "Не хватает вашего голоса и вайба"
- "Как я рада, что вы вернулись"
- "Мария, вы очень похожи на отца"
Стоит отметить, что новые снимки Яремчук сопроводила глубокими размышлениями:
"Сцена – классная аллегория с жизнью. Мало кто знает, что происходит за кулисами. Мало кто знает, что происходит за кулисами душ. Важнейшая сцена – это та, внутри. Среди миллиардов людей, самая главная встреча – встреча с самим собой. И пусть весь мир подождет".
Ранее УНИАН рассказывал, как изменилась Мария Яремчук, которая спустя пять лет перерыва триумфально вернулась на сцену.