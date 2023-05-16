Поклонники пришли в восторг от ее новых снимков.

Украинская певица Мария Яремчук крайне редко что-то публикует в своих соцсетях. Однако сейчас она поделилась с поклонниками новыми снимками.

В кадре Мария предстала в черных колготках и мини-платье с интересными рукавами. Дополнила она образ классическими лодочками в тон наряда.

Волосы она решила собрать в пучок, а на лицо нанесла яркий макияж с длинными стрелками. Таким образом ее взгляд стал еще более выразительным.

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На новых кадрах сложно узнать певицу, ведь этот образ отличается от того, в котором она выступала во втором полуфинале Евровидения-2023.

Что пишут пользователи сети

"Ты такая красивая"

"Подумал, что Моника Беллуччи"

"Не хватает вашего голоса и вайба"

"Как я рада, что вы вернулись"

"Мария, вы очень похожи на отца"

Стоит отметить, что новые снимки Яремчук сопроводила глубокими размышлениями:

"Сцена – классная аллегория с жизнью. Мало кто знает, что происходит за кулисами. Мало кто знает, что происходит за кулисами душ. Важнейшая сцена – это та, внутри. Среди миллиардов людей, самая главная встреча – встреча с самим собой. И пусть весь мир подождет".

Ранее УНИАН рассказывал, как изменилась Мария Яремчук, которая спустя пять лет перерыва триумфально вернулась на сцену.

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