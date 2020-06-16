Певица Мария Бурмака празднует юбилей

Певица сегодня отмечает свое 50-летие.

Известная певица Мария Бурмака 16 июня отмечает юбилей. Сегодня ей исполнилось 50 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Без Бурмаки невозможно представить украинскую музыку, а ее - без гитары. Последние 32 года она посвятила себя музыке и развитию культуры нашей страны. Также Мария в свой юбилей посоветовала всем женщинам не бояться возраста.

Как сообщал УНИАН, ранее Бурмака сломала ногу.

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