Певица Мария Бурмака празднует юбилей
16:16, 16 июня 2020Звезды
155 0
Певица сегодня отмечает свое 50-летие.
Известная певица Мария Бурмака 16 июня отмечает юбилей. Сегодня ей исполнилось 50 лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Без Бурмаки невозможно представить украинскую музыку, а ее - без гитары. Последние 32 года она посвятила себя музыке и развитию культуры нашей страны. Также Мария в свой юбилей посоветовала всем женщинам не бояться возраста.
Как сообщал УНИАН, ранее Бурмака сломала ногу.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter