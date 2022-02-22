Также она заговорила на грузинском языке.

Недавно грузинская ведущая Нина Хубутия в выпуске новостей перешла на украинский язык и выразила поддержку Украине в такое нелегкое время. Она сказала, что Грузия и Украина - друзья, и у нас есть общий враг - Россия.

Отметим, в 2008 году Россия вторглась на территорию Грузии и оккупировала Южную Осетию и Абхазию.

Украинская телеведущая Маричка Падалко решила поблагодарить коллегу в прямом эфире. Она также перешла на грузинский язык и выразила слова благодарности за помощь нашей стране.

"Наш "грузинский" ответ в эфире "ТСН.Ранок" и большое спасибо коллегам из Mtavaritv. Их ведущая новостей Нина Хубутия накануне поддержалаУкраину в своем прямом эфире. Мы попытались отблагодарить: "Большое спасибо за поддержку и помощь, Грузия", - подписала видео Падалко.

Напомним, ранее ведущий 1+1 Юрий Горбунов жестко высказался в адрес Путина.

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