Ведущая растрогала романтичным фото с мужем.

Ведущая ТСН.Утро на 1+1 Маричка Падалко ко Дню влюбленных, который празднуется 14 февраля, поделилась трогательным фото с мужем Егором Соболевым. На фотографии телезвезда и ее любимый улыбаются и смотрят на дочь, 11-летнюю Катю, которая показывает сердечко.

"Love is... ", - подписала фото Маша.

На днях телеведущая поделилась с подписчиками, как они с мужем проводят выходные вместе - на товарищеском футбольном матче, болея за сына, 14-летнего Михаила: "Жизнь на контрастах. Отвлеклись, поболели, три часа ничего не читали, а то и нет. В субботу - у Егора день, посвященный тренировке в Теробороне. И так выглядят теперь все выходные. Человек, говорят, ко всему привыкает. Поэтому восхищаюсь всеми, кто сохраняет спокойствие и не паникует".

Летом 2021 года Егор присоединился к киевской территориальной обороне, которая формируется как часть Вооруженных сил Украины. Маричка поддерживает мужа в этом решении и гордится им.

"Признаемся друг другу в любви каждый день, в каждой смс. Мы очень ценим сейчас время вместе, потому что живем в тревожном ожидании. В эти дни он проходит комиссию в военкомате и возможно его на месяц отправят на учения на полигон. Друзья, хочу призвать вас, доверяйте лишь авторитетным источникам и будьте готовы ко всем вариантам развития событий. Смотрите ТСН каждый день", - поделилась Маричка Падалко.

Напомним, Маричка Падалко уже более 15 лет живет в счастливом браке с Егором Соболевым, с которым воспитывают троих детей: 14-летнего Михаила, 13-летнюю Марию и 11-летнюю Екатерину.

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