У певицы была угроза выкидыша.

Украинская певица MamaRika, которая недавно переехала в Одессу вместе с супругом Сергеем Середой, откровенно рассказала, что у нее была угроза выкидыша.

Так, певица находится на последних сроках беременности, но по ее словам, все не так гладко проходит. Оказывается, еще на ранних сроках у нее была угроза выкидыша.

"Врачи сказали, что есть угроза – гематома хориона, это такая опасная вещь, внутренняя гематома. При этом нельзя даже бегать, сильно ходить, нам запретили все, если вы понимаете, о чем я говорю, секс" ,– призналась звезда в программе "Светская жизнь".

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Также MamaRika рассказала, что сбежала из стационара, так как ей не понравился подход врачей к пациентам.

"Я ни в коем случае не хочу обидеть государственные родильные отделения, я попала в такую больницу, когда меня хотели положить в стационар и я оттуда сбежала. Я сказала: "Не буду сюда ложиться, я не могу так". Мне не нравится отношение, не нравится вообще подход и психология к пациентам", - добавила певица.

Отметим, что MamaRika и Сергей Середа ждут мальчика.

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Автор: Диана Могилевич