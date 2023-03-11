Комик опубликовал видео, снятое еще в те времена, когда он учился в школе.

Российский юморист Максим Галкин, который выступил против войны в Украине и поддержал нашу страну в такое непростое время, выложил видео, снятое во время его учебы в школе. На кадрах Максиму всего 14 лет. Он вспомнил свою учительницу русского языка и литературы.

"В этом архивном видео я в классе 8-ом, наверное. Попал я на плёнку исключительно благодаря известности нашей учительницы русского и литературы Галины Петровны Лазаренко. К ней на открытые уроки приезжали учителя со всего СССР, чтобы перенять уникальный опыт", - написал Галкин.

Он уточнил, что жанру, в котором он сейчас работает, не учат ни в школах, ни в институтах, однако литература и язык - важные инструменты, благодаря которым можно развить свои навыки написания текста и выступлений на публику.

Видео дня

Следует отметить, что жена Максима Галкина Алла Борисовна Пугачева поставила "лайк" на публикацию.

Реакция соцсетей

"Если бы все были такие, как Вы, Максим, мир был бы лучше!"

"Это 8 класс? Учитель конечно многое даёт, но всё таки гены важнее. Респект вашим родителям за такое воспитание и пример"

"Ого, Максим, у вас даже в 8 классе был определенный шарм и харизма"

"Вас воспитали необыкновенно талантливым и честным человеком. Я часто вспоминаю ваши концерты в Одессе и после, вы никого не оставляли без внимания. Каждому желающему автограф или фото на память.. В вас еще тогда можно было заметить столько благородства и душевности"

Напомним, Галкин показал настоящую Пугачеву на новом фото.

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