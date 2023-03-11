Российский юморист Максим Галкин, который выступил против войны в Украине и поддержал нашу страну в такое непростое время, выложил видео, снятое во время его учебы в школе. На кадрах Максиму всего 14 лет. Он вспомнил свою учительницу русского языка и литературы.
"В этом архивном видео я в классе 8-ом, наверное. Попал я на плёнку исключительно благодаря известности нашей учительницы русского и литературы Галины Петровны Лазаренко. К ней на открытые уроки приезжали учителя со всего СССР, чтобы перенять уникальный опыт", - написал Галкин.
Он уточнил, что жанру, в котором он сейчас работает, не учат ни в школах, ни в институтах, однако литература и язык - важные инструменты, благодаря которым можно развить свои навыки написания текста и выступлений на публику.
Следует отметить, что жена Максима Галкина Алла Борисовна Пугачева поставила "лайк" на публикацию.
Реакция соцсетей
- "Если бы все были такие, как Вы, Максим, мир был бы лучше!"
- "Это 8 класс? Учитель конечно многое даёт, но всё таки гены важнее. Респект вашим родителям за такое воспитание и пример"
- "Ого, Максим, у вас даже в 8 классе был определенный шарм и харизма"
- "Вас воспитали необыкновенно талантливым и честным человеком. Я часто вспоминаю ваши концерты в Одессе и после, вы никого не оставляли без внимания. Каждому желающему автограф или фото на память.. В вас еще тогда можно было заметить столько благородства и душевности"
Напомним, Галкин показал настоящую Пугачеву на новом фото.