Максим Галкин / Фото - фан-аккаунт Галкина в instagram

Российский юморист Максим Галкин, который выступил против войны в Украине и поддержал нашу страну в такое непростое время, выложил видео, снятое во время его учебы в школе. На кадрах Максиму всего 14 лет. Он вспомнил свою учительницу русского языка и литературы. 

"В этом архивном видео я в классе 8-ом, наверное. Попал я на плёнку исключительно благодаря известности нашей учительницы русского и литературы Галины Петровны Лазаренко. К ней на открытые уроки приезжали учителя со всего СССР, чтобы перенять уникальный опыт", - написал Галкин. 

Он уточнил, что жанру, в котором он сейчас работает, не учат ни в школах, ни в институтах, однако литература и язык - важные инструменты, благодаря которым можно развить свои навыки написания текста и выступлений на публику. 

Видео дня

Следует отметить, что жена Максима Галкина Алла Борисовна Пугачева поставила "лайк" на публикацию. 

Макс Галкин в 8 классе / скриншот

Реакция соцсетей

  • "Если бы все были такие, как Вы, Максим, мир был бы лучше!"
  • "Это 8 класс? Учитель конечно многое даёт, но всё таки гены важнее. Респект вашим родителям за такое воспитание и пример"
  • "Ого, Максим, у вас даже в 8 классе был определенный шарм и харизма"
  • "Вас воспитали необыкновенно талантливым и честным человеком. Я часто вспоминаю ваши концерты в Одессе и после, вы никого не оставляли без внимания. Каждому желающему автограф или фото на память.. В вас еще тогда можно было заметить столько благородства и душевности"

Напомним, Галкин показал настоящую Пугачеву на новом фото.

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