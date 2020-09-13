Макс написал пост / instagram.com/max_barskih
Известный певец Макс Барских опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что для него значит сексуальность.
По словам артиста, красота и сексуальность - это разные для него вещи. Воспоминания о красивых людях в его голове задерживаются лишь на час, а вот магнетизм от их сексуальности он долго не может забыть.
"Часто воспоминания о красивых людях остаются в моей голове лишь на час. Но сексуальность имеет свойство поработить меня надолго. Я часто бываю намагничен сексуальностью людей, которая будоражит и провоцирует на фантазии. Песня "По секрету" - это ода сексуальности. Очень часто я ловлю себя на мысли, что превращаюсь в симпатичное похотливое животное, попадая под флюиды прекрасного", - написал Макс.
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