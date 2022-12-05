Он призвал не доверять посторонним людям.

Российский юморист, признанный иноагентом, Максим Галкин пожаловался на мошенников, которые от его имени и имени Аллы Пугачевой просят у его знакомых деньги.

Он рассказал, что некоторые их с Аллой Борисовной друзья и коллеги повелись на эту нехитрую схему и перечислили деньги мошенникам. Поэтому Галкин призвал не доверять посторонним людям, особенно тем, кто звонит с неизвестных номеров.

"Мы денег не просим и не попросим. Берегите свои средства и не ведитесь на мошенничество. Будьте осторожны", - сказал Галкин.

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Максим Галкин: чем он сейчас занимается

В начале полномасштабного российского вторжения Максим Галкин покинул Россию. Он переехал в Израиль, где выступал на концертах, а часть вырученных денег передавал украинским беженцам.

Из-за осуждения войны в Украине его включили в список "иноагентов" РФ.

Кроме того, как пишут пропагандисты, на одном из своих выступлений муж Примадонны получил платок от украинки. Она якобы сказала ему: "Не выбрасывайте. Пусть он всегда будет с вами".

На это запрещенный в Российской Федерации артист якобы коротко ответил ей: "Со мной".

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