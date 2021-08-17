Мадонна вновь появилась в компании 23-летнего Ахламалика Уильямса.

63-летняя Мадонна 16 августа отмечала свой день рождения в компании 23-летнего бойфренда и шестерых своих детей.

Звезда устроила вечеринку, на которой присутствовал даже ее сын Рокко, который уже давно не живет вместе с матерью. На празднование Мадонна пришла в ярком платье длины миди и дополнила образ множеством украшений.

А возлюбленный поп-иконы предпочел надеть темные штаны и модную рубашку с принтом тай-дай. Стоит отметить, что поклонники звезды до сих пор не привыкли к тому, что у нее такой молодой бойфренд, который младше ее аж на 40 лет.

"Любви все возрасты покорны", "До сих пор не могу поверить, что они вместе", "Вот это да", - пишут комментаторы.

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Автор: Диана Могилевич