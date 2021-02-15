Колсон носит украшение с кровью Фокс / instagram.com/machinegunkelly
Американский рэпер и певец Machine Gun Kelly опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что носит на шее амулет с кровью актрисы Меган Фокс.
Читайте такжеЗвезда "50 оттенков серого" рекламирует в Instagram вибратор
К посту он прикрепил несколько фотографий и видео со своей возлюбленной и показал украшение с каплей крови.
"Я ношу твою кровь у себя на шее", — подписал он фото.
Меган Фокс также опубликовала в Instagram фото с рэпером.
"С Днем святого Валентина, барби из рехаба", — написала она.
Колсон носит украшение с кровью Фокс / instagram.com/machinegunkelly
Меган Фокс и Machine Gun Kelly: история любви
- Пара познакомилась на съемках одного из фильмов. По их словам, это была любовь с первого взгляда
- Артисты начали встречаться еще тогда, когда Фокс была замужем за Брайаном Остином Грином
- Вскоре Меган подала на развод и решила строить отношения с Колсоном (настоящая фамилия рэпера, - УНИАН)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram