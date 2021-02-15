Рэпер Machine Gun Kelly состоит в отношениях с Меган Фокс.

Американский рэпер и певец Machine Gun Kelly опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что носит на шее амулет с кровью актрисы Меган Фокс.

Читайте такжеЗвезда "50 оттенков серого" рекламирует в Instagram вибратор

К посту он прикрепил несколько фотографий и видео со своей возлюбленной и показал украшение с каплей крови.

"Я ношу твою кровь у себя на шее", — подписал он фото.

Меган Фокс также опубликовала в Instagram фото с рэпером.

"С Днем святого Валентина, барби из рехаба", — написала она.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly: история любви

Пара познакомилась на съемках одного из фильмов. По их словам, это была любовь с первого взгляда

Артисты начали встречаться еще тогда, когда Фокс была замужем за Брайаном Остином Грином

Вскоре Меган подала на развод и решила строить отношения с Колсоном (настоящая фамилия рэпера, - УНИАН)

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич