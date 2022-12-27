Украинцы доказали - любовь спасает даже в самые темные и тяжелые времена.

Несмотря на то, что 24 февраля жизнь украинцев превратилась в выживание, даже в таких реалиях есть место для самых светлых чувств. Рассказываем, кто из знаменитостей в 2022 году сыграл свадьбу.

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Максим Девизоров

Звезда сериала "Первые ласточки" Максим Девизоров сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды ВСУ для защиты своей родины.

Однако не только это заставило поклонников его обсуждать. В мае этого года в одном из ЗАГСов города Днепр он расписался с девушкой по имени Светлана Гордиенко. Роспись была очень скромная, пригласили только нескольких самых близких друзей, после чего Девизоров вернулся на службу в Донецку область.

Иракли Макацария

Экс-герой шоу "Холостяк" наконец нашел свою любовь. В июле этого года он женился на младшей на 17 лет Лизе Чичуа. Пышное бракосочетание состоялось в грузинской столице - Тбилиси.

Об отношениях с 20-летней девушкой Иралки объявил в прошлом году. В одном из интервью экс-"холостяк" признался, что попросил руки и сердца своей избранницы согласно всем традициям:

"Я отдельно поговорил с родителями Лизы, рассказал о своих намерениях. Но Лиза не была в курсе, никто вообще не знал – ни моя семья, ни мои друзья".

Евгений Синельников

Экс-ведущий шоу "Орел и решка" в этом году женился на продюсере Наталье Клипе. Это его второй брак. Символично, что церемонию решили провести в деоккупированой Буче 12 августа. Подробностями поделился друг семьи Алан Бадоев:

"Именно в этом доме мои любимые друзья прятались в первое время войны. Две недели в подвале. Любовь победит все. Верю в вас, люблю и знаю – это на всю жизнь. Вы есть друг у друга".

Анна Тринчер

Блогерша и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер вышла замуж за блогера Александра Волошина в сентябре этого года. Перед таким ожидаемым днем пара всячески "прогревала" публику. Например, Аня заявила, что у нее на церемонии будет желтое платье. Подписчики "взорвались" комментариями, пытаясь донести до юной знаменитости, что желтый - цвет разлуки.

После скромной церемонии в Киеве новоиспеченная семья показала роскошные кадры. Тринчер призналась, что во время войны не хотела пышного празднования - в самый важный день рядом были только самые близкие родственники и друзья.

Евгения Эмеральд

Украинская защитница, снайперша с позывным "Жанна Д'Арк" вышла замуж в октябре этого года. Ее избранником стал военнослужащий Евгений Стипанюк. С мужчиной Евгения познакомилась на войне. Символично, что свадьбу пара сыграла в день украинских защитников и защитниц - 14 октября.

Напомним, кто из звезд в 2022-м отдал жизнь на фронте.

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