Она сейчас лежит под капельницами.

Российская балерина Анастасия Волочкова высказалась о состоянии певицы Любови Успенской, известной своей поддержкой российского вторжения в Украину.

Как сообщила Волочкова в интервью российским СМИ, Успенская находится в тяжелом состоянии и проходит лечение с помощью капельниц. Это произошло на фоне исчезновения ее дочери Татьяны Плаксиной. Балерина также отметила, что едва смогла узнать голос своей подруги.

"Я даже не узнала голос моей подруги. Мне врач рассказала, что у Успенской безумное давление и стресс. Одной капельницей здесь не обойтись. Она мне позвонила в таком состоянии, в таком отчаянии… Рассказала, что находилась в бреду. Нужно, прежде всего сейчас спасать Любу, так как это достояние России", — поделилась Анастасия.

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2 октября стало известно, что дочь Успенской пропала при загадочных обстоятельствах. Пропагандистские СМИ тут же начали распространять версию о причастности украинцев к этому событию.

Позиция Успенской по войне в Украине

Любовь Успенская открыто поддерживает действия российских властей в конфликте с Украиной, что вызвало неоднозначные реакции как в России, так и за ее пределами. Несмотря на свою популярность в музыкальной среде, позиция Успенской по вопросу войны в Украине значительно повлияла на ее имидж в глазах общественности.

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