Молодые люди много времени проводят вместе.

После развода с ресторатором Михаилом Кацуриным Даша начала много времени проводить с Владимиром Дантесом, жена которого ушла к Михаилу. Вероятно, на фоне расставаний и стресса молодые люди нашли опору и поддержку друг в друге.

Они вместе проводят время не только в Украине, но и ездили в Израиль. Кацурина публиковала уже много фото с Дантесом, но последнее вызвало особый интерес.

Так, девушка обнародовала снимки с Владимиром и своей подругой, на которых они выглядят очень счастливыми. Известно, что у подруги Даши вчера был день рождения, поэтому она решила поздравить ее в инста-сториз.

"Моя Александра, с днем рождения", - написала Кацурина.

Также она добавила слово "люблю". Вероятно, оно было адресовано подруге, но наверняка утверждать не стоит. Возможно, между Дашей и Вовой действительно вспыхнули чувства, как между их бывшими супругами.

Напомним, ранее таролог ответила, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева.

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