Женщина удивила сеть.

Украинская многократная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан сейчас живет в Италии вместе с возлюбленным Луиджи Самеле.

Недавно девушка отвечала на вопросы подписчиков. Некоторым стало интересно, учит ли мужчина украинский язык. Ольга пошла и спросила у него напрямую. Он ответил так:

"Слава Украине! Путин х*йло!"

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Харлан добавила, что возлюбленный всегда поддерживает во всем и разделяет ее позицию относительно войны. После полномасштабного вторжения жизнь девушки изменилась. Она мечтает, чтобы поскорее закончилась война и она могла спокойно жить в Украине.

Напомним, Луиджи и Ольга начали встречаться в 2019 году. Он известный итальянский фехтовальщик и трехкратный чемпион Европы. Девушка говорила, что у них 7 олимпийских медалей на двоих. Спортсменка отметила, что Луиджи ранее был в Украине, знакомился с ее родителями, бабушкой и дедушкой.

Мужчина активно поддерживал Харлан во время спортивного конфликта в 2023 году. Тогда Ольга не захотела пожать руку россиянке на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Избранник также поддержал ее в соцсети, за критику спортивной системы, которая позволила принять решение о дисквалификации спортсменки. Тогда на него полился хейт, но Луиджи все равно считает, что возлюбленная сделала все правильно.

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