Девушка рассказала о своей жизни за последние полгода.

Супруга режиссера шоу "Орел и Решка" Евгения Синельникова - Наталья Клипа - написала пост, в котором рассказала, как живет с начала войны в Украине и что ей уже пришлось пережить.

Оказывается, что весной этого года Клипа потеряла маму. Для нее это событие было как черно-белое кино. Но уже летом судьба сделала ей сюрприз. Клипа стала женой режиссера и телеведущего шоу "Орел и Решка".

"Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году зимой я стала невестой. В этом году весной я стала сиротой – я потеряла маму. В этом году летом я стала самой счастливой женщиной – я стала любимой женой", - написала Наталья.

Она добавила, что супруг - это ее Вселенная. Она верит в любовь, в нашу победу, и очень ее ждет.

"Мы ждем осень, зиму… какими они будут, мы не знаем. Но мы верим в любовь, верим в силу нашей нации. И мы знаем, что будем скоро плакать от слез счастья – от нашей победы", – добавила девушка.

Напомним, ранее появились фото со свадьбы ведущего "Орла и Решки" Синельникова.

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