Известная модель Луана Сандиен опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Рио-де-Жанейро.
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Девушка позирует на берегу пляжа Копакабана в белой мокрой майке и черных трусиках. При этом Луана показывала изгибы своего тела, чем и покорила поклонников.
Судя по геолокации, которую указала модель, она отдыхает в отеле Fairmont RJ Copacabana, расположенном в одном из самых замечательных мест в Рио-де-Жанейро - на пляже Копакабана, у подножия величественной горы Сахарная голова.
"Не эгоистично любить себя, заботиться о себе, делать свое счастье приоритетом. Это необходимо", - подписала фото модель.
Кто такая Луана Сандиен:
- Луана является экс-супругой одного из лучших польских баскетболистов Мацея Лампе, который на пике своей карьеры играл в НБА за "Финикс Санз", "Нью-Орлеан Хорнетс" и "Хьюстон Рокетс"
- У пары есть сын Адам
- После развода они судятся за опеку над ребенком
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