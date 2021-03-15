Луана Сандиен восхитила поклонников эротическими фото.

Известная модель Луана Сандиен опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Рио-де-Жанейро.

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Девушка позирует на берегу пляжа Копакабана в белой мокрой майке и черных трусиках. При этом Луана показывала изгибы своего тела, чем и покорила поклонников.

Судя по геолокации, которую указала модель, она отдыхает в отеле Fairmont RJ Copacabana, расположенном в одном из самых замечательных мест в Рио-де-Жанейро - на пляже Копакабана, у подножия величественной горы Сахарная голова.

"Не эгоистично любить себя, заботиться о себе, делать свое счастье приоритетом. Это необходимо", - подписала фото модель.

Кто такая Луана Сандиен:

Луана является экс-супругой одного из лучших польских баскетболистов Мацея Лампе, который на пике своей карьеры играл в НБА за "Финикс Санз", "Нью-Орлеан Хорнетс" и "Хьюстон Рокетс"

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Автор: Диана Могилевич