Подростковая любовь прошла, сейчас дочь поп-дивы встречается со стилистом.

24-летняя дочь американской поп-иконы Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон («Лола») рассказала, что голливудский актер Тимоти Шаламе был ее первым парнем, когда оба учились в школе музыки и искусств на Манхеттене.

Об этом она рассказала в интервью Vanity Fair.

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Девушка пояснила, что романтические отношения с Шаламе вспыхнули на вечеринке Мадонны, куда очень хотел попасть Тимоти. По ее словам, Тимоти стал ее первым в жизни бойфрендом.

"Обычно я не говорю об этом, но это была хорошая ночь", – вспоминает Леон.

Но подростковая любовь прошла, сейчас дочь поп-дивы встречается со стилистом.

Долгое время Леон (близкие ее называют Лолой) жила довольно тихо и держалась от популярности Мадонны на расстоянии. В последнее время девушка начала вести активный профиль в социальных сетях и стала больше появляться на публике.

"Лола" – профессиональная танцовщица и модель, сотрудничавшая с такими модными брендами, как Stella McCartney и Adidas, а недавно была объявлена новым лицом кампании Marc Jacobs Spring 2021.

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Автор: Яна Ставская