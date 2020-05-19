Лобода в мужском костюме сделала поклонникам интересное предложение (фото)
16:12, 19 мая 2020Звезды
111 0
Певица надела мужской костюм с галстуком-бабочкой.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время живет и работает в России, появилась в необычном образе. Певица надела мужской костюм с галстуком-бабочкой.
Читайте такжеФиналистка шоу "Холостяк-10" удивила сеть свадебным образом (фото)
Снимок она опубликовала в своем Instagram.
Певица сделала макияж в естественных цветах, добившись идеально кожи.
Артистка предложила своим поклонникам сделать благотворительное пожертвование, а взамен получить возможность спеть и пообщаться с ней в прямом эфире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter