Лобода в мужском костюме сделала поклонникам интересное предложение (фото)

Певица надела мужской костюм с галстуком-бабочкой.

Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время живет и работает в России, появилась в необычном образе. Певица надела мужской костюм с галстуком-бабочкой.

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

Певица сделала макияж в естественных цветах, добившись идеально кожи.

Артистка предложила своим поклонникам сделать благотворительное пожертвование, а взамен получить возможность спеть и пообщаться с ней в прямом эфире.