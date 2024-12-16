Лиза рассказала, что они с мужем познакомились в 2021 году.

Известный украинский шеф-повар Лиза Глинская поделилась редкими кадрами со своим мужем Максимом. В своем Instagram она опубликовала фотографии с нежной фотосессии, где предстает на последних месяцах беременности.

На одном из фото Максим нежно обнимает и целует Лизу. Также шеф-повар рассказала историю их знакомства, которая началась еще в 2001 году с онлайн-чата для знакомств в Запорожье.

Глинская поделилась, что сначала не поверила в свою беременность и сделала три теста, чтобы убедиться. Сейчас она находится на последних неделях беременности и готовится к родам.

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Звезда призналась, что за время беременности у нее изменились вкусовые предпочтения: она перестала употреблять кофе, мясо и рыбу, что негативно сказалось на ее здоровье.

Кто такая Лиза Глинская

Лиза Глинская - известный украинский кондитер и автор кулинарных книг. Она получила известность благодаря победе во втором сезоне шоу "МастерШеф", а впоследствии стала судьей проекта "Король десертов".

Напомним, звезда "МастерШеф" Лиза Глинская рассекретила дату своих родов.

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