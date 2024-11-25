12-летняя Диана поразила зрителей грацией и артистизмом.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась трогательными кадрами участия своей 12-летней дочери Дианы в танцевальном турнире, который проходил в условиях воздушных тревог и обстрелов.

Ребрик выразила возмущение по поводу того, что украинским детям приходится жить в реалиях войны, теряя беззаботное детство. Ее дочь Диана, которая профессионально занимается танцами, была вынуждена совмещать подготовку к турниру с постоянными спусками в укрытие во время воздушных тревог.

"Дети танцуют между тревогами после ночей обстрелов. Каждый шаг, каждое движение - это вызов и победа над обстоятельствами", - написала Ребрик в своем Instagram.

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Ведущая призналась, что ей больно смотреть на то, как дети вынуждены мониторить новости и бежать в укрытие вместо того, чтобы наслаждаться детством.

"Так не должно быть! Дети не должны мониторить новости и впопыхах одеваться и бежать в укрытие", - подчеркнула Ребрик.

Несмотря на все трудности, Лилия Ребрик гордится несокрушимостью украинских детей, которые продолжают заниматься любимым делом и бороться за свое счастливое будущее.

"Смотрю на этих юных артистов и понимаю: разве можно сломать нацию, у которой даже дети борются за свое счастливое детство? Горжусь!" - поделилась актриса.

Ребрик выразила надежду, что война скоро закончится и дети снова смогут верить в чудеса и радоваться жизни.

"Верим в жизнь! Непоколебимо верим!" - завершила свой пост телеведущая.

Актриса призвала поддержать всех украинских детей, которые продолжают творить и мечтать, несмотря на трудные обстоятельства.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик отправилась на шопинг с дочерьми, а перед этим они посетили кафе.

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