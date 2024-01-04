Телеведущая переживает сложный эмоциональный период.

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о своем эмоциональном состоянии в новом посте в социальной сети Instagram. Она говорит, что чувствует себя опустошенной и разбитой после последних новостях о массированной ракетной атаки.

"Чувствую себя опустошенной. Разбитой от этих страшных новостей, от этиго громкого утра. Похоже, склеить себя по кусочкам будет уже невозможно. Но я стараюсь: ради двух девочек, ради третьей – под сердцем, ради – себя", - начала рассказ Ребрик.

Она добавила, что единственное место, где она чувствует себя защищенной - родительский дом. Поэтому она вместе с детьми Дианой и Полиной поехала к своим родителям.

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"Мое чувство безопасности и покоя – дети рядом и родители. Как в детстве, когда страшно – хочется к маме с папой. Кажется, они окутают, защитят, уведут все беды. И сейчас особенно остро нуждаюсь в этом ощущении защиты и домашнего – как когда-то, когда была маленькая – уюта. Позволили себе на пару дней переключиться…" - добавила Лилия.

К слову, сейчас Лилия Ребрик ждет третьего ребенка. Недавно они с супругом Андреем Диким объявили, что у них снова родится девочка.

Напомним, Лилия Ребрик ответила, в какой стране будет рожать третьего ребенка.

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