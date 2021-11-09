Ведущая чудом осталась жива после аварии, в которой она "выкатилась из горящей машины".

Украинская телеведущая Лидия Таран после ужасного ДТП обратилась к фанам. На своей странице в Instagram она показала свои фото, сделанные после аварии, а также поделилась размышлениями о жизни.

"Я окончательно поняла, что ненавижу скорость! Хотя со мной все в порядке. И скорость была не моя. И слава Богу, я жива. И водитель, да и в других соседних авариях жертв нет. На этот раз! Но, друзья, ну плиз! Давайте. Жить. Медленно! Нет, я не призываю к меланхолии и круглосуточному созерцанию за тем, как падают листья. Это слишком", - написала Таран.

Также ведущая добавила, что таксист, который ее вез, все же с ней связался. По словам Таран, водители, которые ездят на большой скорости, могут лишить себя и тех, кто находится в салоне и других авто, жизни. Авария может случиться за доли секунды, а уже после ДТП ничего не поделаешь.

"Вечером таки написал водитель такси на ломаном русском: "Я ничего, главное, с вами все нормально"... Давайте жить медленно... Не спешить, а пробовать почувствовать полностью каждую минуту жизни", - написала ведущая.

Авария с Лидией Таран - что известно:

8 ноября украинская телеведущая Лидия Таран рассказала в инста-сториз о жутком событии, которое произошло с ней. Звезда 1+1 села в такси на заднее сиденье, позвонила дочери и сказала, что через 10 минут будет дома. Но буквально через пару секунд после звонка водитель Лидии врезался в другую машину.

"Вызвала такси... Села на заднее сиденье. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома... И опа - через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне", - написала телеведущая.

По словам ведущей, ей повезло, ведь задние дверцы машины не заблокировались. Кроме этого, она добавила, что лучше никогда не садиться возле водителя – передняя дверца затем открывается с помощью специальной техники.

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Автор: Полина Кузенко