Это произошло еще в 2012 году, когда он был на гастролях в Украине.

Лидер группы Scorpions Клаус Майне в интервью Алексею Суханову рассказал, что когда-то украинцы поддержали его в самый тяжелый момент его жизни, тот случай навсегда соединил его с Украиной.

Это произошло в 2012 году, когда он на гастролях в Харькове получил известие о смерти мамы. За два дня после похорон состоялся его концерт во Львове. Тогда украинские фанаты поддержали Майне.

"Наши украинские фанаты знали, что я несколько дней назад похоронил свою маму, и они стояли перед сценой и поднимали вверх баннеры: "Клаус, мы с тобой!". Для меня это был крайне эмоциональный момент, который навсегда соединил меня с Украиной и который я никогда не забуду", - говорит Майне.

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Как Клаус Майне поддерживает украинцев

Певец говорит, что гордится украинцами, их патриотизмом и преданности родине, ведь нужно иметь большую силу, чтобы защищать дом и не бояться потерять жизнь.

"Я очень впечатлен тем, как горячо они преданы своей стране в эти месяцы войны. Огонь, который пылает в их сердцах. Они все патриоты. Я не думаю, что есть что-то более сильное, чем это чувство, не убегать, а сказать: "Я противостою этой трудной и опасной ситуации, которая может забрать мою жизнь или жизнь моих близких, но я буду здесь, и моя страна может на меня положиться". Перед этим я могу лишь склонить голову и стать на колени, это действительно чрезвычайно", - говорит Клаус.

Напомним, ранее группа Scorpions поднял флаг Украины на своем концерте.

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