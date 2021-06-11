Популярная украинская телеведущая и экс-участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк взбудоражила воображение фанатов соблазнительным снимком.
Читайте также"Лучшая бунтарка": Тина Кароль предстала в дерзком образеФотографию леди Ле опубликовала на своей странице в Instagram, чем соблазнила своих фолловеров.
На камеру экс-ведущая «Орла и Решки» позирует в купальнике и черной полупрозрачной накидке со спины в полный рост. Бросается в глаза сочная попа Никитюк.
"Я могу свою Жо и так выставлять, когда захочу", - написала ведущая в посте.
Как стало известно, 10 июня, была взломана официальная Instagram-страница Никитюк. Хакеры опубликовали интимное фото звезды, на котором она позировала в черном белье. Также они изменили главное фото профиля - там было лицо журналиста Дмитрия Гордона.
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