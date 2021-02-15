Телеведущая предстала в новом образе.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в белом мини-платье с рукавами буфами. Дополнила она такой образ серебристыми лодочками и цепью, которая украшала ее шею. При этом Леся сидела на кресле, выдвинув вперед свои длинные стройные ножки. Кроме того, платье идеально подчеркнуло декольте телеведущей.

"Ты такая красивая", "Огонь", "Желаю вам встретить любовь на всю жизнь", "Ты лучшая", - пишут поклонники.

На другом фото Леся уже предстала в красном платье, которое идеально село по ее фигуре.

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Автор: Диана Могилевич