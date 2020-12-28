Никитюк засветила грудь / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram снимок, на котором предстала в роскошном платье.
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На фото Леся позирует вместе со своей собакой Рафиком. Они сидят в ресторане за столиком. Леся надела красное платье с глубоким декольте, тем самым засветив свою грудь. Интересно, что телеведущая нанесла на лицо яркий макияж, а волосы собрала в высокий хвост.
"Вы такие милые", "Какое крутое фото... И такой сладкий песик", "Красотка", "Шикарная", - написали фанаты.
Никитюк засветила грудь / instagram.com/lesia_nikituk
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