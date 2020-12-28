Телеведущая показала новое фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram снимок, на котором предстала в роскошном платье.

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На фото Леся позирует вместе со своей собакой Рафиком. Они сидят в ресторане за столиком. Леся надела красное платье с глубоким декольте, тем самым засветив свою грудь. Интересно, что телеведущая нанесла на лицо яркий макияж, а волосы собрала в высокий хвост.

"Вы такие милые", "Какое крутое фото... И такой сладкий песик", "Красотка", "Шикарная", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич