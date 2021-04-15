Никитюк показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, на которой ей 18 лет.
Читайте такжеИрина Шейк в белье поразила изгибами своего тела
На снимке Леся позирует в тельняшке и с ярким макияжем. Тогда Никитюк носила накладные ресницы и делала мелирование волос.
"Накладные ресницы, "мелирование" волос, золотая иконка на шее - говорит о том, что человек уже получал стипендию. Золотую иконку мама подарила, стипендии хватало только на накладные ресницы, мивину и рево", - подписала фото Леся
"Морячка", "Красотка", "Бритни Спирс в молодости", - пишут поклонники.
Никитюк показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Другие новости УНИАН:
- Регина Тодоренко в монокини сверкнула ягодицами
- Леся Никитюк в "голом" купальнике похвасталась стройными ножками
- Валерий Меладзе стал отцом шестого ребенка
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram