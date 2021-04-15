Телеведущая обнародовала архивное фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, на которой ей 18 лет.

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На снимке Леся позирует в тельняшке и с ярким макияжем. Тогда Никитюк носила накладные ресницы и делала мелирование волос.

"Накладные ресницы, "мелирование" волос, золотая иконка на шее - говорит о том, что человек уже получал стипендию. Золотую иконку мама подарила, стипендии хватало только на накладные ресницы, мивину и рево", - подписала фото Леся

"Морячка", "Красотка", "Бритни Спирс в молодости", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич