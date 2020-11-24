Телеведущая шокировала поклонников новым образом.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новый снимок.

Читайте такжеКим Кардашьян показала фото в нижнем белье

На фото она предстала в платье "черного лебедя". Стоит отметить, что наряд выглядит достаточно необычно. Верх выполнен с нюдовым корсетом и кружевами, а низ платья сделан из пышного фатина. А вот вокруг шеи Леси красовалась голова лебедя.

Но даже не такой "лук" вызвал обсуждения в сети. На фото Леся позирует лысой.

"Звонил продюсер Форсажа, тебя утвердили, вместо Вин Дизеля", "Даже Влад Яма позавидовал такой лысине", "Как всегда крутая и позитивная", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич