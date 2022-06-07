Лазарев оскандалился новым заявлением.

Украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву и пригласила его в Киев искать нацистах, о которых он рассказывает в своем Instagram.

Так. 24 февраля Лазарев написал антивоенный пост, а позже "переобулся" и сказал, что переосмыслил всю ситуацию.

"Волонтеры в Донбассе рассказывают, что ВСУ бьют по живому – школам, больницам и жилым домам... Слышишь эти рассказы и начинаешь мыслить, чувствовать иначе. И начинаешь думать: когда уже мир, наконец, увидит и услышит то, что происходило и происходит вот уже много лет на Донбассе? Я переоценил, переосмыслил многое. Беру на попечение еще троих девочек – жертв нацистских обстрелов", – написал Лазарев.

На этот пост и отреагировала Леся Никитюк. Она отметила, что у нее живут 600 беженцев из Донецкой области и все они говорят совсем другое.

"Может, встретимся обсудить? Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать! И есть фото Насти? И контакты этого фонда с Донбасса?" - обратилась Никитюк к Лазареву в инста-сториз.

Напомним, ранее Леся Никитюк выпустила новый хит о войне с Россией.

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