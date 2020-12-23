Такой наряд подчеркнул идеальную фигуру знаменитости и ее длинные ноги.

Популярная украинская ведущая и самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк появилась в соблазнительном образе.

Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в экстремально коротком платье с глубоким декольте.Читайте такжеНастя Каменских показала новогоднее фото со своей лучшей подружкой

Такой наряд подчеркнул идеальную фигуру Никитюк и ее длинные ноги. Дополнила образ теледива укладкой и макияжем с красной помадой, а также украшениями в виде серьг.

Позировала ведущая возле украшенной елки и камина с новогодними игрушками.

"Шальная Лесяантрица уже нарядила дом и сама нарядилась… Платье тут ни при чем", - подписала леди Ле фото.

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Автор: Ольга Робейко