Популярная украинская ведущая и самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк появилась в соблазнительном образе.
Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в экстремально коротком платье с глубоким декольте.Читайте такжеНастя Каменских показала новогоднее фото со своей лучшей подружкой
Такой наряд подчеркнул идеальную фигуру Никитюк и ее длинные ноги. Дополнила образ теледива укладкой и макияжем с красной помадой, а также украшениями в виде серьг.
Позировала ведущая возле украшенной елки и камина с новогодними игрушками.
"Шальная Лесяантрица уже нарядила дом и сама нарядилась… Платье тут ни при чем", - подписала леди Ле фото.
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