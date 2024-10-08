Ведущая дебютирует в кино.

Украинской телеведущей Лесе Никитюк сделали предложение, однако есть нюанс. У нее попросили руку и сердце в романтической комедии "Песики", где она сыграла главную роль.

"Песики" — это провокационная и в то же время искренняя история об отношениях и любви. По сюжету эгоцентрическая карьеристка, ярая холостячка Яна случайно накладывает на себя проклятие: мужчины, с которыми она любится, на утро превращаются в собачек. Теперь героиня вынуждена жить, строить карьеру и искать любовь с этим странным испытанием. Оно в конечном итоге становится для нее даром, потому что учит Яну искренне любить и заботиться о других.

Для Леси Никитюк проект станет дебютом в большом кино. К новой роли она подходила ответственно: занималась актерским мастерством, имела множество репетиций с новыми коллегами и собаками, тоже важными участниками проекта.

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""Песики" — это искренняя комедийная история о настоящей любви. Настало время, когда любви у меня в жизни будет много. И речь не только о новом фильме", – делится Леся.

"Песики" — с одной стороны, классическая романтическая комедия, но юмор здесь разнообразен: смел, ироничен, стебен, а местами и абсурден. Для этого собралась по-настоящему звездная актерская команда, и здесь создатели фильма также подготовили много сюрпризов. Но кроме развлечений, фильм также поднимает ряд важных вопросов. Во-первых, показывает важность личной трансформации, а во-вторых, раскрывает тему ответственности за животных.

Напомним, недавно Леся Никитюк рассекретила, что состоит в отношениях. Она счастлива с военным.

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