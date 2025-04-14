Лера Мандзюк пошутила над подругой.

Известная украинская юмористка Лера Мандзюк рассказала, какой является ее подружка Тина Кароль в реальной жизни.

Она сняла видео с артисткой и решила пошутить над ней. В частности, Мандзюк отметила, что Кароль якобы отличается от той, которую все видят на экранах.

"Я сегодня видела Тину Кароль вблизи, вживую. И хочу вам сказать, что сбылись мои опасения - она в жизни намного хуже, чем на экране. Сами смотрите", - в шутку сказала Лера в Telegram-канале Тины.

Видео дня

Интересно, что сама Кароль в этот момент была рядом и переспросила, не ошиблась ли Мандзюк.

"Хуже или лучше? А, я сейчас хуже?" - уточнила Кароль и засмеялась в ответ.

Однако юмористка подчеркнула, что она все правильно услышала и могла бы хоть немножко расстроиться от ее слов.

"Эй, ты должна была не смеяться, ты должна была бы расстроиться. Завелась, останови меня. Смотри на нее. Подружка моя", - добавила Лера, которая в конце обняла звезду.

Напомним, ранее певица Оля Полякова высказалась о Тине Кароль. Она отметила, что любит коллегу, но они постоянно "бодаются" в шоу-бизнесе.

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