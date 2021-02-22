Певица восхитила сеть / instagram.com/ladygaga
Популярная певица Леди Гага опубликовала в Instagram дерзкий снимок.
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Эпатажная певица позировала, сидя в ванне. Звезда надела белую блузку, черные штаны и стрипы. При этом она раздвинула ноги в стороны. Также Гага предстала с белыми волосами и ярким макияжем. А дополнила она такой образ часами.
"Красотка", "Ты - легенда", "Мы любим тебя", - пишут поклонники.
Певица восхитила сеть / instagram.com/ladygaga
Чем известна Леди Гага:
- Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя) родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке
- В возрасте 19-ти лет Стефани решила покинуть колледж, чтобы начать строить свою музыкальную карьеру
- Её отец стал давать некоторую сумму денег для того, чтобы мечта Стеф осуществилась. Но он поставил ей условие: если за этот год его дочь так и не сможет ничего добиться, она должна будет вернуться в колледж
- Певица имеет множество наград, среди которых шесть премий "Грэмми", 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также занимает четвёртое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Time назвал исполнительницу одной из самых влиятельных личностей в мире
- Также она обладает премией "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась" и является номинанткой на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"
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