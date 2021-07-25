Певица предстала в крошечном купальнике.

Американская певица Леди Гага опубликовала в Instagram видео, на котором она в крошечном бикини выходит из бассейна.

Так, эпатажная звезда подобрала оранжевый купальник на завязках, в который едва поместилась ее пышная грудь. Также она украсила бедра цепями и надела солнцезащитные очки с темной оправой.

Стоит отметить, что у 35-летней Леди Гаги стройная фигура. При чем она часто демонстрирует ее в своих социальных сетях.

Чем известна Леди Гага:

Под влиянием Дэвида Боуи, Майкла Джексона, Мадонны и Queen, Леди Гага создала свой яркий стиль, который она использует в видеоклипах и выступлениях. По состоянию на октябрь 2011 года, альбомы Леди Гаги были проданы в количестве 23 миллионов копий, а синглы - 64 миллиона экземпляров во всём мире.

Певица имеет множество наград, среди которых шесть премий "Грэмми", 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также она занимает четвёртое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Time назвал исполнительницу одной из самых влиятельных личностей в мире.

Обладательница премии "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась"; номинантка на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

Её общественная деятельность и гражданский активизм включают в себя проекты в области ментального здоровья и борьбу за права ЛГБТ.

Автор: Диана Могилевич